«Металлург» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

27 сентября в Магнитогорске «Металлург» сыграл с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Матч завершилсья победой гостей со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей