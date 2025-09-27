«Металлург» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» в гостях переиграл «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

У хозяев прервалась 5-матчевая серия побед. С 14 очками «Металлург» продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (9 очков) поднялся на пятое место на «Востоке».