27 сентября, 12:10

«Металлург» — «Ак Барс»: трансляция матча КХЛ онлайн

«Металлург» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Люк Джонсон (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 27 сентября. Матч пройдет в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
27 сентября, 14:30. Арена-Металлург
Металлург Мг
Ак Барс

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске трансляция пройдет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 16.20 по местному времени), а в Татарстане смотреть игру можно на телеканале «ТНВ Татарстан».

Команда Андрея Разина набрала 14 очков и занимает первое место в Восточной конференции. Команда из Казани с семью очками идет на девятой строчке Востока.

Матч «Металлург» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 10 7 3 16
    2 Нефтехимик 10 7 3 14
    3 Авангард 9 7 2 14
    4 Трактор 10 5 5 12
    5 Автомобилист 10 5 5 11
    6 Барыс 10 5 5 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 8 3 5 8
    9 Адмирал 8 3 5 8
    10 Сибирь 9 4 5 8
    11 Салават Юлаев 8 1 7 4
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 10 7 3 16
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 - : -
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 - : -
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 - : -
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 - : -
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

