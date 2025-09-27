«Металлург» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 27 сентября. Матч пройдет в ледовом дворце «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске трансляция пройдет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 16.20 по местному времени), а в Татарстане смотреть игру можно на телеканале «ТНВ Татарстан».

Команда Андрея Разина набрала 14 очков и занимает первое место в Восточной конференции. Команда из Казани с семью очками идет на девятой строчке Востока.

