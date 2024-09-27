«Металлург» — «Ак Барс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ
«Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Кроме того, матч транслируют в Магнитогорске и Казани местные каналы «ТВ-ИН» и «ТНВ-Татарстан».
Ключевые события игры «Металлург» — «Ак Барс» доступны в матч-центре на нашем сайте.
Обладатель Кубка Гагарина «Металлург» в этом регулярном чемпионате провел 9 игр и набрал 6 очков. У «Ак Барса» — 7 матчей и 10 очков.
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|4
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|5
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|6
|Трактор
|8
|4
|4
|10
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|9
|3
|6
|7
|9
|Амур
|8
|3
|5
|6
|10
|Металлург Мг
|9
|3
|6
|6
|11
|Лада
|8
|2
|6
|5
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
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1.10
2.10
|27.09
|17:00
|
Трактор – Авангард
|- : -
|27.09
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|- : -
|27.09
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|27.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
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