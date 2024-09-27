«Металлург» сыграет с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на «Арене Металлург» в Магнитогорске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» по подписке. Кроме того, матч транслируют в Магнитогорске и Казани местные каналы «ТВ-ИН» и «ТНВ-Татарстан».

Ключевые события игры «Металлург» — «Ак Барс» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Обладатель Кубка Гагарина «Металлург» в этом регулярном чемпионате провел 9 игр и набрал 6 очков. У «Ак Барса» — 7 матчей и 10 очков.