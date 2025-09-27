Хоккей
27 сентября, 16:47

«Ак Барс» отыгрался со счета 0:3 и прервал 5-матчевую серию побед «Металлурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ак Барс» в гостях переиграл «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

По ходу встречи казанцы уступали со счетом 0:3 после голов Александра Сиряцкого, Дмитрия Силантьева и Романа Канцерова.

Дубль у казанцев оформил Григорий Денисенко. Еще по разу отличились Владимир Алистров и Илья Карпухин.

У хозяев прервалась 5-матчевая серия побед. С 14 очками «Металлург» продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (9 очков) поднялся на пятое место на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
27 сентября, 14:30. Арена-Металлург
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
  • Muslim Galeev

    Кабаны в Спартаке а у на барсы!

    28.09.2025

  • Muslim Galeev

    Татнефть все купила )

    28.09.2025

  • Muslim Galeev

    Барсы загрызли лисиц! При счете 3:0 Разин уже заснул но наши его разбудили ) Рано Ак Барс хороните!

    28.09.2025

  • Давлет Нурпиисов

    У цска авто спартака столько же поражений, динамо тоже глубоко в жопе ... но СЭ с постояной маниакальностью пишет только о проблемах Ак Барса... видимо хорошо проплаченная заказуха

    28.09.2025

  • бутсы кокорина

    Начал смотреть с 0:3, очередной крупный слив Барсов, подумал я. Но нет, оказывается у парней есть яйца. Порадовали, молодцы. Уральцы рано уверовали в победу.

    27.09.2025

  • валерон

    Разину воткунули ,три забили и перестали играть с такой самоувереностью кубка не видать.

    27.09.2025

  • Давлет Нурпиисов

    что там конкретное ?

    27.09.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Ак барс просыпается... топ- команда начинает брать свое

    27.09.2025

  • Саша

    Магнитка Разина похожа на дубовую рощу. Но сегодня кабанчики Гатиатуллина порезвились в поисках желудей.

    27.09.2025

  • spartsmen

    ты о чём, болезный? пердак штопай, чтобы не страдать.

    27.09.2025

  • rashton22

    убогий злорадствует, страдалец, блин

    27.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Как-то на букмекерский дог похоже все это))

    27.09.2025

  • spartsmen

    хахаха, какая же самодовольная морда была у жеманного разина после 3-0. он явно поглаживал себя по пузику и слал ухи (переставить буквы по вкусу) одному журналисту. а тут - такое ... :grinning::grinning::grinning:

    27.09.2025

    • «Сочи» — СКА: трансляция матча КХЛ онлайн

    «Авангард» нанес «Салавату Юлаеву» шестое поражение подряд
