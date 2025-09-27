«Ак Барс» отыгрался со счета 0:3 и прервал 5-матчевую серию побед «Металлурга»

«Ак Барс» в гостях переиграл «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

По ходу встречи казанцы уступали со счетом 0:3 после голов Александра Сиряцкого, Дмитрия Силантьева и Романа Канцерова.

Дубль у казанцев оформил Григорий Денисенко. Еще по разу отличились Владимир Алистров и Илья Карпухин.

У хозяев прервалась 5-матчевая серия побед. С 14 очками «Металлург» продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (9 очков) поднялся на пятое место на «Востоке».