«Ак Барс» обыграл «Металлург» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
«Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:3.
В составе казанцев шайбы забросили Егор Бабенко, Николас Петан, Семен Кошелев и Александр Барабанов. У «сталеваров» отличились Данила Юров, Люк Джонсон и Александр Петунин.
«Ак Барс» одержал пятую победу подряд. Команда из Казани идет на третьем месте в таблице Восточной конференции с 12 очками. «Металлург» занимает 11-ю строчку, имея в активе шесть баллов.
В следующем матче магнитогорцы примут «Ладу» 30 сентября, а «Ак Барс» днем ранее встретится в гостях с «Автомобилистом».
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|10
|7
|3
|15
|2
|Сибирь
|10
|6
|4
|12
|3
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|4
|Трактор
|9
|5
|4
|12
|5
|Сал. Юлаев
|8
|6
|2
|12
|6
|Адмирал
|8
|5
|3
|11
|7
|Нефтехимик
|9
|4
|5
|9
|8
|Авангард
|10
|3
|7
|7
|9
|Амур
|8
|3
|5
|6
|10
|Металлург Мг
|10
|3
|7
|6
|11
|Лада
|8
|2
|6
|5
|12
|Барыс
|9
|2
|7
|5
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|9
|7
|2
|15
|2
|Спартак
|8
|6
|2
|13
|3
|ЦСКА
|9
|5
|4
|12
|4
|СКА
|8
|5
|3
|11
|5
|Динамо Мн
|7
|5
|2
|10
|6
|Северсталь
|9
|5
|4
|10
|7
|Торпедо
|10
|4
|6
|9
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
|Витязь
|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|9
|3
|6
|6
|11
|Сочи
|8
|2
|6
|4
Результаты / календарь
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30.09
1.10
2.10
|27.09
|17:00
|
Трактор – Авангард
|4 : 2
|27.09
|17:00
|
Металлург Мг – Ак Барс
|3 : 4
|27.09
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|27.09
|19:30
|
СКА – Северсталь
|- : -
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