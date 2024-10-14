«Ак Барс» разгромил «Металлург», Набоков пропустил четыре шайбы

«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Металлург» со счетом 5:0.

В составе казанцев 3 (1+2) очка набрал Никита Лямкин, дубль у Кирилла Семенова, еще по шайбе забросили Илья Сафонов и Артем Галимов. Вратарь хозяев Александр Смолин сменил Илью Набокова на 38-й минуте после четвертой пропущенной шайбы.

«Ак Барс» с прервал серию из трех поражений и с 18 очками расположился на четвертом месте Восточной конференции. «Металлург» с 16 очками — на шестой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 16 октября сыграет в Челябинске с «Трактором», «Металлург» днем позже на выезде встретится с минским «Динамо».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Лямкин — 2 (Петан, Барабанов), 7:58 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Терехов), 10:07 — 0:2. Семенов — 3 (Кошелев, Лямкин), 36:36 — 0:3. Галимов — 6 (Юдин), 37:56 — 0:4. Семенов — 4 (Лямкин, Крутов), 51:50 — 0:5.

Вратари: Набоков (Смолин, 37:56) — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (12+4+7) — 43 (22+10+11).

Судьи: Наумов, Степучев.

14 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7131 зритель.