«Ак Барс» разгромил «Металлург», Набоков пропустил четыре шайбы
«Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл на выезде «Металлург» со счетом 5:0.
В составе казанцев 3 (1+2) очка набрал Никита Лямкин, дубль у Кирилла Семенова, еще по шайбе забросили Илья Сафонов и Артем Галимов. Вратарь хозяев Александр Смолин сменил Илью Набокова на 38-й минуте после четвертой пропущенной шайбы.
«Ак Барс» с прервал серию из трех поражений и с 18 очками расположился на четвертом месте Восточной конференции. «Металлург» с 16 очками — на шестой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 16 октября сыграет в Челябинске с «Трактором», «Металлург» днем позже на выезде встретится с минским «Динамо».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Лямкин — 2 (Петан, Барабанов), 7:58 — 0:1. Сафонов — 2 (бол., Терехов), 10:07 — 0:2. Семенов — 3 (Кошелев, Лямкин), 36:36 — 0:3. Галимов — 6 (Юдин), 37:56 — 0:4. Семенов — 4 (Лямкин, Крутов), 51:50 — 0:5.
Вратари: Набоков (Смолин, 37:56) — Билялов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (12+4+7) — 43 (22+10+11).
Судьи: Наумов, Степучев.
14 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7131 зритель.
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Трактор – Авангард
|1 : 3
|14.10
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Металлург Мг – Ак Барс
|0 : 5
|14.10
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Динамо М – Спартак
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|
Витязь – Локомотив
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