«Металлург» обыграл «Ак Барс». Команда Знарка потерпела четвертое поражение подряд
«Металлург» дома обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ — 4:1.
В составе магнитогорцев шайбы на счету Владислава Еременко, Дениса Зернова, Егора Коробкина и Никиты Коростелева.
У казанцев отличился Илья Сафонов.
Для подопечных Олега Знарка это четвертое поражение подряд.
«Металлург» набрал 24 очка и занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Ак Барс» с 19 очками — 4-й на «Востоке».
В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с лидером «Востока» «Автомобилистом» 14 октября. «Металлург» дома примет «Торпедо» 15 октября.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Еременко — 2 (Керран, Голдобин), 5:49 — 1:0. Зернов — 5 (буллит), 14:38 — 2:0. Коробкин — 6 (Неколенко, Фисенко), 38:01 — 3:0. Сафонов — 5 (мен., Дыняк), 45:04 — 3:1. Коростелев — 4 (Земченок, Чибисов), 52:21 — 4:1.
Вратари: Паскуале — Мифтахов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 26 (14+5+7) — 33 (11+13+9).
Судьи: Беляев, Гофман.
12 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|17
|16
|1
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Витязь
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|16
|10
|6
|21
|5
|Локомотив
|16
|9
|7
|21
|6
|Спартак
|18
|8
|10
|21
|7
|ЦСКА
|16
|9
|7
|21
|8
|Динамо Мн
|17
|7
|10
|17
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|15
|3
|12
|8
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|20
|4
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|5
|Сибирь
|18
|8
|10
|18
|6
|Барыс
|17
|8
|9
|17
|7
|Адмирал
|17
|7
|10
|16
|8
|Трактор
|18
|6
|12
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Нефтехимик
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|16
|5
|11
|13
|13.10
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|13.10
|16:30
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|13.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|13.10
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|- : -
|13.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|13.10
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -
|13.10
|19:30
|
Сочи – Нефтехимик
|- : -