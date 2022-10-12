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12 октября, 19:14

«Металлург» обыграл «Ак Барс». Команда Знарка потерпела четвертое поражение подряд

«Металлург» обыграл «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Металлург» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»

«Металлург» дома обыграл «Ак Барс» в матче регулярного сезона КХЛ — 4:1.

В составе магнитогорцев шайбы на счету Владислава Еременко, Дениса Зернова, Егора Коробкина и Никиты Коростелева.

У казанцев отличился Илья Сафонов.

Для подопечных Олега Знарка это четвертое поражение подряд.

«Металлург» набрал 24 очка и занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. «Ак Барс» с 19 очками — 4-й на «Востоке».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с лидером «Востока» «Автомобилистом» 14 октября. «Металлург» дома примет «Торпедо» 15 октября.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Еременко — 2 (Керран, Голдобин), 5:49 — 1:0. Зернов — 5 (буллит), 14:38 — 2:0. Коробкин — 6 (Неколенко, Фисенко), 38:01 — 3:0. Сафонов — 5 (мен., Дыняк), 45:04 — 3:1. Коростелев — 4 (Земченок, Чибисов), 52:21 — 4:1.

Вратари: Паскуале — Мифтахов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (14+5+7) — 33 (11+13+9).

Судьи: Беляев, Гофман.

12 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

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ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 Динамо М 18 13 5 28
3 Витязь 17 10 7 23
4 Торпедо 16 10 6 21
5 Локомотив 16 9 7 21
6 Спартак 18 8 10 21
7 ЦСКА 16 9 7 21
8 Динамо Мн 17 7 10 17
9 Куньлунь 18 7 11 17
10 Северсталь 17 7 10 17
11 Сочи 15 3 12 8
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 17 12 5 25
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 16 9 7 20
4 Ак Барс 16 8 8 19
5 Сибирь 18 8 10 18
6 Барыс 17 8 9 17
7 Адмирал 17 7 10 16
8 Трактор 18 6 12 14
9 Авангард 16 6 10 13
10 Нефтехимик 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 13
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Авангард – Амур
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13.10 16:30
Барыс – Адмирал
 - : -
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Сал. Юлаев – Торпедо
 - : -
13.10 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
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Локомотив – СКА
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