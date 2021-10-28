Дубль Карри принес «Металлургу» победу над «Ак Барсом»
19:29
«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс» со счетом 3:1.
Дубль в составе магнитогорцев оформил Джон Карри, еще одну шайбу забросил Брендан Лайпсик. Казанцы ответили точным броском Никиты Дыняка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Лайпсик — 9 (Майе), 33:50 — 1:0. Карри — 6 (Кошелев, Земченок), 36:03 — 2:0. Дыняк — 4 (Воронков), 41:24 — 2:1. Карри — 7 (п.в.), 59:58 — 3:1.
Вратари: Олкинуора — Билялов (58:58 — 59:58).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 26 (7+9+10) — 31 (12+11+8).
Судьи: Ансонс, Беляев.
28 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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