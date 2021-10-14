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«Металлург» переиграл «Ак Барс» и продлил победную серию до 14 матчей

14 октября, 19:18
14 октября. Магнитогорск. «Металлург» — «Ак Барс» — 2:1. Фото ХК «Металлург».
14 октября. Магнитогорск. «Металлург» — «Ак Барс» — 2:1. Фото ХК «Металлург».
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«Металлург» на своем льду переиграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Магнитка» взяла верх со счетом 2:1.

Команда из Магнитогорска продлила свою победную серию. «Магнитка» выигрывает на протяжении 14 игр подряд.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кэмпфер — 2 (Уил), 4:07 — 0:1. Карри — 4 (бол., Майе, Голдобин), 21:46 — 1:1. Чибисов — 9 (Земченок), 40:36 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Бобков (58:41).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 28 (10+9+9) — 38 (11+13+14).

Судьи: Спирин, Хрибик.

14 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора
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