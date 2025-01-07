«Металлург» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на своем льду переиграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

«Металлург» набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет 7-м на «Востоке» с 43 очками.