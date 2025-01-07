«Металлург» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
«Металлург» на своем льду переиграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
«Металлург» набрал 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет 7-м на «Востоке» с 43 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|44
|34
|10
|70
|2
|ЦСКА
|42
|25
|17
|57
|3
|Динамо М
|43
|26
|17
|55
|4
|Спартак
|40
|25
|15
|55
|5
|СКА
|41
|25
|16
|54
|6
|Динамо Мн
|43
|24
|19
|53
|7
|Северсталь
|42
|26
|16
|52
|8
|Торпедо
|41
|18
|23
|44
|9
|Куньлунь РС
|42
|18
|24
|40
|10
|Витязь
|42
|16
|26
|37
|11
|Сочи
|41
|12
|29
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|44
|27
|17
|59
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Металлург Мг
|43
|26
|17
|54
|4
|Ак Барс
|40
|25
|15
|52
|5
|Автомобилист
|41
|22
|19
|50
|6
|Авангард
|41
|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
|Сибирь
|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|43
|9
|34
|23
Результаты / календарь
25.12
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28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|5 : 0
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|7.01
|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3 Б
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|5 : 0
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|0 : 2
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|3 : 0
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|2 : 0
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