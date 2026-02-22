«Металлург» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ

22 февраля «Металлург» сыграл с «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Магнитогорске закончился победой хозяев — 4:3 ОТ.

В составе «Металлурга» забили Сергей Толчинский (дубль), Робин Пресс и Роман Канцеров. За «Адмирал» отличились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Металлург» следующий матч проведет 24 февраля против «Северстали», «Адмирал» в этот же день встретится со СКА.