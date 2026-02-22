«Металлург» — «Адмирал»: видеообзор матча КХЛ
22 февраля «Металлург» сыграл с «Адмиралом» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Магнитогорске закончился победой хозяев — 4:3 ОТ.
В составе «Металлурга» забили Сергей Толчинский (дубль), Робин Пресс и Роман Канцеров. За «Адмирал» отличились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
«Металлург» следующий матч проведет 24 февраля против «Северстали», «Адмирал» в этот же день встретится со СКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|2
|Салават Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|4
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|5
|Сибирь
|1
|0
|1
|1
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Амур
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо НН
|1
|1
|0
|2
|3
|СКА
|1
|1
|0
|2
|4
|Лада
|1
|0
|1
|1
|5
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Северсталь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
|6.09
|14:30
|Металлург Мг – Амур
|4 : 2
|6.09
|17:00
|Нефтехимик – Шанхай Дрэгонс
|- : -
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