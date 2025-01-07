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«Металлург» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Металлург» и «Адмирал» встретятся в чемпионате КХЛ 7 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Металлург», Telegram

«Металлург» и «Адмирал» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 7 января. Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Игру в Магнитогорске в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, игру в прямом эфире будет показывать магнитогорский телеканал «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Адмирал» изучайте в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» провел 42 матча и набрал 52 очка, предыдущим соперником магнитогорцев был «Амур» (3:2). У «Адмирала» — 41 игра и 48 очков, владивостокцы в предыдущем матче сезона уступили «Сибири» (0:1).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 43 26 17 57
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Ак Барс 40 25 15 52
4 Металлург Мг 42 25 17 52
5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 41 18 23 42
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 39 16 23 37
11 Барыс 44 10 34 23
12 Амур 42 9 33 23
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Трактор – Лада
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Металлург Мг – Адмирал
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Сочи – Динамо М
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