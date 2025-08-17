«Металлург» выиграл FONBET Кубок Минска

«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче FONBET Кубка Минска — 4:2. Магнитогорский клуб выиграл предсезонный турнир.

В составе победителей голами отметились Никита Полтавчук (на 11-й минуте), Андрей Козлов (на 21-й), Роман Канцеров (на 41-й) и Михаил Грасс (на 47-й). За «Адмирал» забили Кайл Олсон (на 53-й) и Степан Старков (на 35-й).

Ранее в ходе турнира «Металлург» победил минское «Динамо» (3:1) и «Ладу» (6:0).