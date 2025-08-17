Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

17 августа, 13:22

«Металлург» выиграл FONBET Кубок Минска

Павел Лопатко

«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче FONBET Кубка Минска — 4:2. Магнитогорский клуб выиграл предсезонный турнир.

В составе победителей голами отметились Никита Полтавчук (на 11-й минуте), Андрей Козлов (на 21-й), Роман Канцеров (на 41-й) и Михаил Грасс (на 47-й). За «Адмирал» забили Кайл Олсон (на 53-й) и Степан Старков (на 35-й).

Ранее в ходе турнира «Металлург» победил минское «Динамо» (3:1) и «Ладу» (6:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • jordan.jr

    Набирают форму, а трофей можно в гараж выкинуть

    18.08.2025

  • Женек10

    ты дебил, надо специально проигрывать предсезонные турниры? ну расскажи, какой клуб в истории России более титулованный ? именно после союза

    18.08.2025

  • Андрей

    Отличный трофей, сдыд

    17.08.2025

    • Московское «Динамо» обыграло «Юность» в товарищеском матче

    «Шанхай Дрэгонс» подписал Бурмистрова, Тихомирова, Кузнецова, Кленденинга и Рендулича
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Ак Барс 29 18 11 38
    3 Авангард 27 17 10 37
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 30 15 15 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Барыс 29 11 18 27
    8 Амур 27 11 16 26
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 28 10 18 23
    11 Сибирь 28 8 20 19
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Торпедо НН 31 19 12 41
    3 Северсталь 29 20 9 40
    4 Динамо Мн 28 18 10 39
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 28 14 14 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал - : -
    22.11 17:00 Сочи – Сибирь - : -
    22.11 17:00 Локомотив – Амур - : -
    22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости