«Металлург» обыграл «Адмирал», магнитогорцы забросили победную шайбу за секунду до конца овертайма
«Металлург» дома одержал победу над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Победную шайбу за секунду до конца овертайма забросил Валерий Орехов. В основное время у хозяев отличились Алексей Маклюков, Люк Джонсон и Даниил Вовченко. Роман Канцеров отдал три голевые передачи.
Шайбы гостей на счету Даниила Гутика, Джека Родуолда и Егора Петухова.
«Металлург» (54 очка) после 43 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (43) идет седьмым на «Востоке» после 42 игр.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Гутик — 14 (бол., Шэн), 11:51 — 0:1. Маклюков — 2 (Коробкин, Джозефс), 17:42 — 1:1. Родуолд — 12 (Сошников, Шулак), 20:42 — 1:2. Джонсон — 7 (бол., Пресс, Канцеров), 25:09 — 2:2. Петухов — 17 (бол., Старков, Гутик), 50:44 — 2:3. Вовченко — 7 (бол., Канцеров, Петунин), 56:42 — 3:3. Орехов — 6 (Канцеров, Джонсон), 64:59 — 4:3.
Вратари: Смолин — Мишуров.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 38 (5+15+12+6) — 20 (8+6+6+0).
Судьи: Морозов, Наумов.
7 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».7234 зрителя.
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|Локомотив
|43
|33
|10
|68
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|41
|25
|16
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|40
|25
|15
|55
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|41
|25
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|5
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|42
|25
|17
|53
|6
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|42
|26
|16
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|7
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|42
|23
|19
|51
|8
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|18
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|9
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|41
|17
|24
|38
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|16
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|37
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|40
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|П
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|1
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|17
|59
|2
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|40
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|13
|56
|3
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|43
|26
|17
|54
|4
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|40
|25
|15
|52
|5
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|22
|19
|50
|6
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|20
|21
|43
|7
|Адмирал
|42
|18
|24
|43
|8
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|40
|18
|22
|39
|9
|Нефтехимик
|42
|14
|28
|39
|10
|Лада
|40
|16
|24
|37
|11
|Барыс
|45
|10
|35
|24
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|7.01
|14:00
|
Трактор – Лада
|5 : 0
|7.01
|14:30
|
Металлург Мг – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|7.01
|15:00
|
Барыс – Автомобилист
|2 : 3 Б
|7.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Амур
|- : -
|7.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|7.01
|17:00
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|7.01
|17:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -