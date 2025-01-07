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Сегодня, 17:10

«Металлург» обыграл «Адмирал», магнитогорцы забросили победную шайбу за секунду до конца овертайма

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» дома одержал победу над «Адмиралом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу за секунду до конца овертайма забросил Валерий Орехов. В основное время у хозяев отличились Алексей Маклюков, Люк Джонсон и Даниил Вовченко. Роман Канцеров отдал три голевые передачи.

Шайбы гостей на счету Даниила Гутика, Джека Родуолда и Егора Петухова.

«Металлург» (54 очка) после 43 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (43) идет седьмым на «Востоке» после 42 игр.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Гутик — 14 (бол., Шэн), 11:51 — 0:1. Маклюков — 2 (Коробкин, Джозефс), 17:42 — 1:1. Родуолд — 12 (Сошников, Шулак), 20:42 — 1:2. Джонсон — 7 (бол., Пресс, Канцеров), 25:09 — 2:2. Петухов — 17 (бол., Старков, Гутик), 50:44 — 2:3. Вовченко — 7 (бол., Канцеров, Петунин), 56:42 — 3:3. Орехов — 6 (Канцеров, Джонсон), 64:59 — 4:3.

Вратари: Смолин — Мишуров.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (5+15+12+6) — 20 (8+6+6+0).

Судьи: Морозов, Наумов.

7 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».7234 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 40 25 15 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Северсталь 42 26 16 52
7 Динамо Мн 42 23 19 51
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
10 Витязь 41 16 25 37
11 Сочи 40 12 28 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Металлург Мг 43 26 17 54
4 Ак Барс 40 25 15 52
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 40 18 22 39
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Трактор – Лада
 5 : 0
7.01 14:30
Металлург Мг – Адмирал
 4 : 3 ОТ
7.01 15:00
Барыс – Автомобилист
 2 : 3 Б
7.01 17:00
Куньлунь РС – Амур
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