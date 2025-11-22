«Металлург» победил «Адмирал» по буллитам, Ткачев набрал два очка

«Металлург» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У хозяев гол и результативная передача на счету Владимира Ткачева. У гостей две шайбы забросил Дмитрий Завгородний.

«Металлург» набрал 48 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 26 очков и 9-я строчка.

В следующем матче «Магнитка» примет «Авангарл» 27 ноября, «Адмирал» сыграет дома с «Амуром» 26 ноября.