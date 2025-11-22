Хоккей
Сегодня, 17:02

«Металлург» победил «Адмирал» по буллитам, Ткачев набрал два очка

Руслан Минаев

«Металлург» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

У хозяев гол и результативная передача на счету Владимира Ткачева. У гостей две шайбы забросил Дмитрий Завгородний.

«Металлург» набрал 48 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. У «Адмирала» 26 очков и 9-я строчка.

В следующем матче «Магнитка» примет «Авангарл» 27 ноября, «Адмирал» сыграет дома с «Амуром» 26 ноября.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 14:30. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Адмирал

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Ак Барс 29 18 11 38
3 Авангард 27 17 10 37
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 30 15 15 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Барыс 29 11 18 27
8 Амур 27 11 16 26
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 28 10 18 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал 4 : 3 Б
22.11 17:00 Сочи – Сибирь - : -
22.11 17:00 Локомотив – Амур - : -
22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак - : -
Все результаты / календарь

