19 марта, 19:33

«Металлург» обыграл «Адмирал» в серии буллитов и одержал четвертую победу подряд

Фото ХК «Металлург»

«Металлург» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

В основное время у хозяев забили Даниил Вовченко, Трой Джозефс, Робин Пресс и Дмитрий Силантьев. У гостей отличились Даниил Гутик, Никита Сошников, Степан Старков и Либор Шулак.

В серии буллитов «Металлург» выиграл со счетом 2:1, автором победного броска стал Люк Джонсон.

«Металлург» с 90 очками в 67 матчах поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, опередив «Салават Юлаев» (89). «Адмирал» идет на седьмой строчке с 69 очками в 66 играх.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:4 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Гутик — 25 (Шулак, Шепелев), 6:52 — 0:1. Силантьев — 16 (мен., Джозефс), 11:31 — 1:1. Сошников — 21, 20:38 — 1:2. Шулак — 9 (Завгородний), 21:19 — 1:3. Вовченко — 17 (бол., Петунин, Канцеров), 23:21 — 2:3. Старков — 14 (Гутик, Шэн), 38:34 — 2:4. Пресс — 6 (Канцеров, Маклюков), 40:17 — 3:4. Джозефс — 8 (бол., Орехов, Петунин), 50:47 — 4:4.

Победный буллит: Джонсон.

Вратари: Набоков (Смолин, 20:38) — Мишуров.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 46 (16+9+20+1) — 28 (6+13+7+2).

Судьи: Раминг, Фатеев.

19 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7037 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
  • Константин Мишин

    ну тут на "Востоке" такой сюрплясс идёт, что до конца неясно: будет седьмой "Адмирал" или восьмой?... вполне возможно "Салават" сегодня проиграет "Сибири"...

    20.03.2025

  • Ментяра

    Возможные соперники по плоффу, а это была репетиция.

    19.03.2025

    • Матыцин о возможном матче КХЛ — НХЛ: «Закономерный шаг по возобновлению контактов между Россией и США»

    Фридман: «В НХЛ удивлены идеей матча с КХЛ»
