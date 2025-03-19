«Металлург» обыграл «Адмирал» в серии буллитов и одержал четвертую победу подряд
«Металлург» дома обыграл «Адмирал» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 Б.
В основное время у хозяев забили Даниил Вовченко, Трой Джозефс, Робин Пресс и Дмитрий Силантьев. У гостей отличились Даниил Гутик, Никита Сошников, Степан Старков и Либор Шулак.
В серии буллитов «Металлург» выиграл со счетом 2:1, автором победного броска стал Люк Джонсон.
«Металлург» с 90 очками в 67 матчах поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ, опередив «Салават Юлаев» (89). «Адмирал» идет на седьмой строчке с 69 очками в 66 играх.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:4 Б (1:1, 1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Гутик — 25 (Шулак, Шепелев), 6:52 — 0:1. Силантьев — 16 (мен., Джозефс), 11:31 — 1:1. Сошников — 21, 20:38 — 1:2. Шулак — 9 (Завгородний), 21:19 — 1:3. Вовченко — 17 (бол., Петунин, Канцеров), 23:21 — 2:3. Старков — 14 (Гутик, Шэн), 38:34 — 2:4. Пресс — 6 (Канцеров, Маклюков), 40:17 — 3:4. Джозефс — 8 (бол., Орехов, Петунин), 50:47 — 4:4.
Победный буллит: Джонсон.
Вратари: Набоков (Смолин, 20:38) — Мишуров.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 46 (16+9+20+1) — 28 (6+13+7+2).
Судьи: Раминг, Фатеев.
19 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7037 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|6 : 1
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|5 : 2
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|3 : 1
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|1 : 5
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -