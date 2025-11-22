«Металлург» и «Адмирал» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Магнитогорска трансляция также пройдет на канале «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Металлург» — «Адмирал» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 «Металлург» провел 29 матчей и набрал 46 очков. У «Адмирала» 26 игр и 25 очков. В предыдущей встрече сезона магнитогорцы обыграли «Автомобилист» (5:4), а владивостокцы проиграли «Северстали» (2:3 ОТ).

Матч «Металлург» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс