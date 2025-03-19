«Металлург» и «Адмирал» сыграют в чемпионате КХЛ 19 марта

«Металлург» и «Адмирал» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 марта. Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд могут смотреть игры «Металлурга» и «Адмирала» на магнитогорском канале «ТВ-ИН» и владивостокском канале «ОТВ Приморье» соответственно.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Адмирал» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 обладатель Кубка Гагарина «Металлург» провел 66 матчей и с 88 очками идет третьим в Восточной конференции. «Адмирал» занимает восьмое место на «Востоке» с 68 очками после 65 игр.