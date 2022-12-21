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Сегодня, 19:16

Шайба Зернова принесла «Металлургу» победу над «Адмиралом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Магнитогорска отметились Брендэн Лайпсик, Максим Карпов и Денис Зернов. За клуб из Владивостока забили Антон Берлев и Михаил Криштоф.

«Металлург» с 56 очками в 41 игре занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет на четвертой строчке, набрав 51 очко в 42 матчах.

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Лайпсик — 6 (Майе), 7:34 — 1:0. Берлев — 3 (Чебыкин, Лисовец), 12:17 — 1:1. Карпов — 7 (Майе), 37:37 — 2:1. Криштоф — 7 (Шулак), 48:31 — 2:2. Зернов — 10 (Яковлев, Карпов), 56:18 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Лазушин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (12+8+10) — 28 (11+6+11).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

21 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 41 22 19 51
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 40 5 35 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
2 Металлург 41 26 15 56
3 Сибирь 44 25 19 53
4 Адмирал 42 23 19 51
5 Авангард 41 23 18 50
6 Сал. Юлаев 41 21 20 50
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Амур 40 17 23 40
9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
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26.12
21.12 16:30
Барыс – Авангард
 1 : 3
21.12 17:00
Автомобилист – Сибирь
 0 : 4
21.12 17:00
Металлург – Адмирал
 3 : 2
21.12 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 1 : 5
21.12 19:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
21.12 19:00
Северсталь – Сочи
 2 : 1 ОТ
21.12 19:30
Локомотив – Ак Барс
 - : -
21.12 19:30
Торпедо – Витязь
 - : -
21.12 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
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