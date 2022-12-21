Шайба Зернова принесла «Металлургу» победу над «Адмиралом»
«Металлург» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
Голами в составе команды из Магнитогорска отметились Брендэн Лайпсик, Максим Карпов и Денис Зернов. За клуб из Владивостока забили Антон Берлев и Михаил Криштоф.
«Металлург» с 56 очками в 41 игре занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» идет на четвертой строчке, набрав 51 очко в 42 матчах.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Лайпсик — 6 (Майе), 7:34 — 1:0. Берлев — 3 (Чебыкин, Лисовец), 12:17 — 1:1. Карпов — 7 (Майе), 37:37 — 2:1. Криштоф — 7 (Шулак), 48:31 — 2:2. Зернов — 10 (Яковлев, Карпов), 56:18 — 3:2.
Вратари: Кошечкин — Лазушин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (12+8+10) — 28 (11+6+11).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
21 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|41
|22
|19
|51
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|40
|5
|35
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|41
|26
|15
|56
|3
|Сибирь
|44
|25
|19
|53
|4
|Адмирал
|42
|23
|19
|51
|5
|Авангард
|41
|23
|18
|50
|6
|Сал. Юлаев
|41
|21
|20
|50
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Амур
|40
|17
|23
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|21.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|1 : 3
|21.12
|17:00
|
Автомобилист – Сибирь
|0 : 4
|21.12
|17:00
|
Металлург – Адмирал
|3 : 2
|21.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|1 : 5
|21.12
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|21.12
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|2 : 1 ОТ
|21.12
|19:30
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|21.12
|19:30
|
Торпедо – Витязь
|- : -
|21.12
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -