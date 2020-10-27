Мэт Робинсон: «Жизнь в России и Канаде очень-очень отличается»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон заявил, что очень комфортно чувствует себя в Москве.

— Я живу в Москве действительно долго. Мне здесь не просто нравится, этот город стал для меня вторым домом. Когда покидаю ее, то всегда хочу вернуться. Тут есть несколько любимых мест, в которые с удовольствием хожу и показал бы друзьям, — цитирует Робинсона сайт ЦСКА.

— А были сложности при адаптации к городу и стране? К чему до сих пор не привык?

— Я очень много времени провожу в России, ведь живу здесь. И скажу, что из Москвы меня очень трудно вытащить куда-нибудь.

— Как продвигается изучение русского языка?

— Мой русский все еще не так хорош. Это немного раздражает меня, но я утешаю себя тем, что это очень трудный язык. Когда живешь в Москве, нет такой большой необходимости учить язык. Большинство людей здесь знают английский.

— Можешь ли сравнить жизнь в Канаде и в России?

— Жизнь в России и Канаде очень-очень отличается. Если говорить о бытовых моментах, то в Канаде у меня дом, а здесь я живу в квартирах. Это сильно отличает две страны для меня. Вообще, главное различие в том, что когда я возвращаюсь в Канаду, то не работаю. У меня много свободного времени и не так много хоккея в жизни.

— Что в Канаде думают о российском хоккее?

— Канадцы хорошего мнения о русских и их хоккее. Очевидно, все помнят Суперсерию-72. Тогда все увидели, как играют русские. Так много российских звезд в НХЛ, например, Овечкин. Эти парни показывают, на что способны. Но и уровень КХЛ очень вырос с того момента, как я приехал сюда. Это очень круто.