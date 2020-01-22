КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Мэт Робинсон: «После таких матчей чувствуешь себя отлично»

03:41
Теги:

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон после победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что после таких побед чувствуешь себя отлично.

— После таких матчей чувствуешь себя отлично, мы командой выложились по полной, оказались более техничными в реализации своих моментов, оставили все силы на льду, порадовали болельщиков, — цитирует пресс-служба клуба Робинсона. — Теперь нас ждет следующий соперник и матч на нашей старой арене. Мы заряжены!

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/met_robinson_posle_takikh_matchey_chuvstvuesh_sebya_otlichno/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир