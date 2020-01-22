Мэт Робинсон: «После таких матчей чувствуешь себя отлично»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон после победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что после таких побед чувствуешь себя отлично.

— После таких матчей чувствуешь себя отлично, мы командой выложились по полной, оказались более техничными в реализации своих моментов, оставили все силы на льду, порадовали болельщиков, — цитирует пресс-служба клуба Робинсона. — Теперь нас ждет следующий соперник и матч на нашей старой арене. Мы заряжены!