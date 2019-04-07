Мэт Робинсон - о седьмом матче со СКА: "Мы весь сезон боролись, чтобы иметь преимущество домашнего льда"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон, сделавший дубль в шестом матче финала "Запада" против СКА (2:3), подвел итоги матча. Счет в серии – 3-3.

– У нас было тяжелое начало, соперник повёл в счете. Нам нужно было забросить в концовке, но не удалось. СКА смог реализовать большинство в третьем периоде, это и стало решающим.

– В первом голе вы хотели отдать передачу или забить?

– Просто хотел попасть в створ. Это плей-офф, никогда не знаешь, какой бросок зайдет. Чем больше мы бросаем по воротам, тем лучше.

– Что думаете о седьмой игре? ЦСКА выиграл все домашние матчи.

– Мы весь сезон боролись за то, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Вернемся в Москву и хотим выиграть седьмой матч. (Алена Гребенькова)

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге. В финале Запада будет седьмой матч!