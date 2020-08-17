Мэт Робинсон: «Никакой злобы, что не доиграли прошлый сезон, нет»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о подготовке к новому сезону и возможностях, которые будут у молодых армейских хоккеистов.

— Рад, что команда собрана и тренируется, — приводит слова Робинсона сайт ЦСКА. — Как и все, очень скучал по льду. С нетерпением жду начала сезона. Никакой злобы, что не доиграли прошлый сезон, нет. Немного расстроился только. Но непредвиденные обстоятельства случаются.

Мне нравится, как выглядит наш состав. Ушел ряд игроков, но руководство проделало летом хорошую работу и подписало интересных новых хоккеистов. За счет этого команда еще и очень омолодилась. Молодые парни получат свой шанс проявить себя и возможность примерить новые роли. Все будут стараться продемонстрировать, как они готовились летом. Очень интересно сравнивать состав с другими командами лиги, и еще интереснее, какой результат будет в этой борьбе. В любом случае, у нас сохранился тренерский штаб, который привел команду к чемпионству. Мы знаем их цели, требования и умение создавать сильный коллектив. Это будет интересный сезон и для игроков, и для болельщиков.