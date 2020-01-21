Мэт Робинсон: «На игру против СКА выйдем в своей лучшей форме»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата против СКА.

— Матч звезд проходил в Москве, так что нам не нужно никуда лететь накануне встречи со СКА, — приводит слова Робинсона «Известия». — Мы хорошо провели эти дни в позитивной атмосфере, получали удовольствие, развлекались — на таком фоне восстановиться к встречам КХЛ будет несложно. Думаю, те хоккеисты нашей команды, которые не были на Матче звезд, также хорошо отдохнули и потренировались в этот перерыв. Уверен, на игру против СКА выйдем в своей лучшей форме.