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Мэт Робинсон: «На игру против СКА выйдем в своей лучшей форме»

08:56

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата против СКА.

— Матч звезд проходил в Москве, так что нам не нужно никуда лететь накануне встречи со СКА, — приводит слова Робинсона «Известия». — Мы хорошо провели эти дни в позитивной атмосфере, получали удовольствие, развлекались — на таком фоне восстановиться к встречам КХЛ будет несложно. Думаю, те хоккеисты нашей команды, которые не были на Матче звезд, также хорошо отдохнули и потренировались в этот перерыв. Уверен, на игру против СКА выйдем в своей лучшей форме.

Дополнительная информация

https://iz.ru/966271/aleksei-fomin/dognat-konei-sezon-kkhl-vozobnovitsia-dvumia-top-matchami

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