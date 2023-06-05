Меркулов: «Агентов называют основными врагами отечественного хоккея, но они работают легально на рынке»
Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал, чем занимается организация.
«Наша организация способствует формированию дружеских, профессиональных отношений между участниками хоккейного сообщества. Агентов часто любят демонизировать, называют основными врагами отечественного хоккея, но они неотъемлемая часть сообщества. Они платят за получение лицензии и работают легально на рынке. Поэтому было принято решение объединить усилия агентов и вести диалог со всеми хоккейными организациями, которые сейчас существуют. Чтобы к агентам прислушивались и чтобы они так же могли участвовать в формировании правовой базы. Во-вторых, это защита интересов и прав агентов, в том числе оказание юридических помощи. В-третьих, формирование общей позиции агентского сообщества», — приводит «РБ Спорт» слова Меркулова.
24 мая КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов КХЛ. Сообщалось, что в рамках новой стратегии лиги будет создана рабочая группа по взаимодействию с хоккеистами. Представитель АХА КХЛ сможет участвовать в данной рабочей группе для защиты интересов игроков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3