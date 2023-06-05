Меркулов: «Агентов называют основными врагами отечественного хоккея, но они работают легально на рынке»

Президент Ассоциации хоккейных агентов КХЛ Виктор Меркулов рассказал, чем занимается организация.

«Наша организация способствует формированию дружеских, профессиональных отношений между участниками хоккейного сообщества. Агентов часто любят демонизировать, называют основными врагами отечественного хоккея, но они неотъемлемая часть сообщества. Они платят за получение лицензии и работают легально на рынке. Поэтому было принято решение объединить усилия агентов и вести диалог со всеми хоккейными организациями, которые сейчас существуют. Чтобы к агентам прислушивались и чтобы они так же могли участвовать в формировании правовой базы. Во-вторых, это защита интересов и прав агентов, в том числе оказание юридических помощи. В-третьих, формирование общей позиции агентского сообщества», — приводит «РБ Спорт» слова Меркулова.

24 мая КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией хоккейных агентов КХЛ. Сообщалось, что в рамках новой стратегии лиги будет создана рабочая группа по взаимодействию с хоккеистами. Представитель АХА КХЛ сможет участвовать в данной рабочей группе для защиты интересов игроков.