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Мерфи: «Мне хорошо в «Сибири» — здесь отличная система и много мастеров»

16:38
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Защитник «Сибири» Тревор Мерфи подвел итоги матча с «Автомобилистом» (0:1) на Кубке Губернатора Челябинской области.

— Сегодня была достаточно хорошая борьба со стороны обеих команд. Мы начали достаточно в хорошем темпе и у нас было много моментов в большинстве в первом периоде.

Во всех командах системы строятся по-разному и в последние дни мы активно отрабатывали большинство, чтобы понимать, кто и где должен находиться. Сегодня мы старались, но не забивая невозможно выиграть.

Я рад, что остался в КХЛ. Уверен, что у моей новой команды большой потенциал. Пока что переход дается мне несложно. Мне хорошо в «Сибири». Я не так много времени провел в команде, но могу сказать, что у нас отличная система и много мастеровитых игроков. Считаю, что мы далеко пойдем.

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Иван Богун все материалы автора

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