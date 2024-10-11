Мерфи повторил рекордную результативную серию для защитников в КХЛ

«Сибирь» на выезде обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Защитник гостей Тревор Мерфи прервал результативную серию из 10 матчей. На счету 29-летнего канадца 3 шайбы и 14 голевых передач. Серия Мерфи стала повторением рекорда КХЛ, ранее такой же результат показали Даррен ДИц, Кирилл Кольцов и Крис Ли.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.