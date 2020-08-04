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Меньшиков получил травму на тренировке «Сибири» и выбыл ориентировочно на три недели

10:53
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Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков получил травму на тренировке, сообщает официальный Twitter клуба.

30-летний игрок получил травму верхней части тела и выбыл ориентировочно на три недели.

Меньшиков перешел в «Сибирь» в мае 2020 года, соглашение рассчитано до 2021 года.

В прошедшем сезоне защитник провел 55 матчей в составе «Трактора», в которых набрал 9 (1+8) очков при коэффициенте полезности «-10».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcsibir/status/1290547589855797248

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