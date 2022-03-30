Защитник Меньшиков назвал ерундой информацию про агентские игры о его переходе в «Йокерит»

Защитник Виталий Меньшиков, ставший первым российским игроком «Йокерита» в истории КХЛ, рассказал в интервью «СЭ» о том, как оказался в финском клубе.

— Вы стали первым русским хоккеистом в «Йокерите» в истории КХЛ. Как образовался такой вариант? Слышал мнение, что это все из-за агентских игр.

— Вы верите, что в команду, где играют 12 игроков из разных олимпийских сборных, можно попасть случайно? Тем более за восемь лет в КХЛ я — первый русский хоккеист. Разговоры про агентские игры — это ерунда. Представители «Йокерита» долго вели меня, смотрели мои игры, общались с иностранными хоккеистами, с которыми я играл. Их выбор был осознанным.

— Как вели переговоры с «Йокеритом»?

— 22 ноября перед матчем со «Спартаком» мне позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность у «Йокерита». Они хотели со мной пообщаться. На встрече были главный тренер, ассистент и помощник Яри Курри. Сказали, что видят меня в команде, спросили о моих целях. После этого мы пожали руки и подписали контракт.

— Что еще у вас спрашивали?

— К примеру, что для тебя важнее: личная статистика или победа с командой в Кубке Гагарина? Объяснил им, что я — командный игрок. Для меня первоочередная задача — выиграть кубок.

— Это легкий вопрос. Ответ очевидный.

— Видно же, когда человек обманывает. Все тренеры — отличные психологи. Они видят, кто и как отвечает, — сказал Меньшиков «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Меньшиков провел 6 матчей за «Йокерит» в регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.