Защитник «Трактора» Виталий Меньшиков после матча с «Барысом» (0:2) прокомментировал эпизод с травмой нападающего казахстанского клуба Дастина Бойда. В концовке встречи Меньшиков ударил соперника в голову и получил дисциплинарный штраф до конца матча.

— Что сказать? Для нас это была восьмая игра на выезде. «Барыс» хорошо и активно начал матч, нейтрализовал нас, но нужно было забивать в большинстве, — приводит слова Меньшикова официальный сайт КХЛ.

В конце игры неприятная ситуация произошла с Бойдом, но там был чистый силовой прием. Повторюсь, что, играя столько минут при численном преимуществе нужно решать, но получив его, сами почти сразу же удалялись, нельзя себе такого позволять и, конечно же, больше бросать, ну а соперник сыграл здорово.

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