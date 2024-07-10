Мемориал Ромазана: даты проведения и расписание матчей предсезонного турнира КХЛ
33-й розыгрыш Мемориала Ромазана в рамках предсезонной подготовки клубов КХЛ состоится с 27 по 30 августа. Турнир пройдет на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске. В соревнованиях примут участие: «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»). «СЭ» публикует расписание турнира.
Расписание Мемориала Ромазана-2024:
27 августа
13:00. «Магнитка» — «Нефтехимик»
17:00. «Металлург» — «Салават Юлаев»
28 августа
13:00. «Салават Юлаев» — «Магнитка»
17:00. «Металлург» — «Нефтехимик»
30 августа
11:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
17:00. «Металлург» — «Магнитка»
Предсезонный турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион чемпионата России.
«Металлург» — 14-кратный победитель Мемориала Ромазана.
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург Мг
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|Западная конференция
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|1
|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь РС
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|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|ЦСКА
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|3.09
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Металлург Мг – Локомотив
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