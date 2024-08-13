Мемориал имени Ивана Ромазана: даты проведения и состав участников турнира в Магнитогорске 2024
Мемориал Ромазана пройдет в Магнитогорске с 27 по 30 августа
Мемориал имени Ивана Ромазана в 2024 году пройдет в Магнитогорске с 27 по 30 августа. Это старейший предсезонный турнир россйского хоккея, который пройдет в 33-й раз в истории.
В турнире примут участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Магнитка» — фарм-клуб «Металлурга», которому предстоит дебют в ВХЛ. Все игры пройдут на ледовой арене «Металлург» в Магнитогорске.
Мемориал Ромазана: даты проведения и состав участников турнира в Магнитогорске 2024
27 августа
13.00, «Магнитка» — «Нефтехимик»
17.00, «Металлург» — «Салават Юлаев»
28 августа
13.00, «Салават Юлаев» — «Магнитка»
17.00, «Металлург» — «Нефтехимик»
30 августа
11.00 «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
17.00 «Металлург» — «Магнитка»
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
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Металлург Мг – Локомотив
|- : -
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