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Сегодня, 11:27

Мелош подписал контракт с минским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с бывшим защитником «Салавата Юлаева» Николасом Мелошем.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на два сезона. 1 августа «Салават» сообщил об обмене Мелоша в «Динамо». Взамен уфимцы получили денежную компенсацию.

Мелош выступал за «Салават Юлаев» с октября 2023 года. В прошедшем сезоне защитник провел 46 матчей в КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков.

Источник: ХК «Динамо» (Минск)
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Салават Юлаев
Николас Мелош
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