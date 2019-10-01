КХЛ назвала лучших хоккеистов сентября в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Алексей Мельничук (СКА), одержавший победы в шести из восьми матчей, в том числе три — на ноль (лучший результат сентября). Голкипер петербургского клуба отразил 96,08% бросков при коэффициенте надежности 0,82, максимальная сухая серия Мельничука составила 149 минут и 41 секунду.

Лучшим защитником признан Микаэль Викстранд («Ак Барс»), одержавший вместе с командой 9 побед в 11 матчах и набравший в них 10 (3+7) очков. Викстранд не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+7). Также на его счету 17 бросков по воротам, 1 силовой прием и 5 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Дамир Жафяров («Торпедо»), одержавший вместе с командой 8 побед в 13 матчах и набравший в них 13 (6+7) очков. Нападающий нижегородского клуба набирал очки в 10 из 13 матчей месяца. На счету Жафярова 45 бросков по воротам, 3 силовых приема, 3 блокированных броска, пять раз на него нарушали правила, кроме того в 13 матчах он не заработал ни одного удаления.

Лучшим новичком признан защитник Даниил Журавлев («Ак Барс»). Защитник казанского клуба завершил лишь один из десяти матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5, лучший показатель среди новичков). 19-летний хоккеист в среднем проводил на льду 14 минут 40 секунд. Также на его счету 5 бросков по воротам и 7 блокированных бросков.

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