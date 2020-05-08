Мельничук рассказал, когда решил ехать в НХЛ

Экс-вратарь СКА Алексей Мельничук, перешедший в «Сан-Хосе», рассказал, когда решился не переезд в Северную Америку.

— Само решение уехать пришло ко мне только в январе. Захотел попробовать себя в Америке, расти дальше, — цитирует Мельничука РИА «Новости». — Когда объявили, что сезон окончен из-за пандемии, начал выбирать себе клуб — принимал звонки и общался напрямую. Колебался каждый день. Сказал одной команде, чем меня все устраивает, но тут появилась другая, и так далее... Выбор давался тяжело.

Ближе к концу выбрал три клуба. И уже общался только с ними. Дошло до того, что на бумажке писал плюсы и минусы — по городу, по арене, далеко ли располагается команда АХЛ, какие вратари есть. Так и пришел к «Сан-Хосе».

Следил за всеми матчами Шестеркина в НХЛ. Когда он начинал в АХЛ, включал обзоры, а игры за «Рейнджерс» смотрел уже полностью. Игорь в полном порядке! Он большой молодец, я рад за него. Да, его пример — подспорье для меня. Человек честно работал и добился своего. Он сразу показал, что может играть хорошо, и сейчас на ведущих ролях в Нью-Йорке. Конечно, его пример перед глазами.