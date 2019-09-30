КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Алексей Мельничук (СКА), в трех матчах одержавший две победы (лучший результат недели), а в игре с ЦСКА его команда уступила в серии буллитов (2:3 Б). 21-летний голкипер отразил 94,37% бросков по своим воротам и показал на неделе коэффициент надежности 1,30.

Лучшим защитником признан Валерий Васильев («Амур»), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах и набравший в них 2 (2+0) очка. Во встрече против «Адмирала» защитник забросил победную шайбу, которая помогла одержать его команде первую победу в сезоне. Васильев не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), на его счету также три силовых приема и два блокированных броска.

Лучшим нападающим признан Сергей Плотников (СКА), вместе с командой одержавший победы в двух из трёх матчей недели и набравший в них 6 (2+4) очков. Нападающий петербургского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5) и набирал очки в каждой встрече. На счету Плотникова 10 бросков, 13 силовых приемов и победная шайба во встрече с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

Лучшим новичком также признан голкипер Алексей Мельничук (СКА).