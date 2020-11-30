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Мельничук: «Если тебя может подломить один гол, ты просто не готов к КХЛ»

05:10
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Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

«Нам надо готовиться к следующему матчу. Гол Чибисова после отскока от борта? В тот момент счет был 1:1, и если тебя может подломить один гол, ты просто не готов к этой Лиге. Надо было забивать самим», — приводит слова Мельничука официальный сайт КХЛ.

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