Мельничук: «Если тебя может подломить один гол, ты просто не готов к КХЛ»

Вратарь «Торпедо» Алексей Мельничук прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:4).

«Нам надо готовиться к следующему матчу. Гол Чибисова после отскока от борта? В тот момент счет был 1:1, и если тебя может подломить один гол, ты просто не готов к этой Лиге. Надо было забивать самим», — приводит слова Мельничука официальный сайт КХЛ.