Медведев — о работе Ротенберга с детьми: «Главное не сидеть без работы»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал планы экс-тренера петербургского клуба Романа Ротенберга на будущее.

— Ротенберг сказал, что будет тренировать детей. Не потеряем ли большого специалиста?

— Главное не сидеть без работы. Я уверен, что Роман Борисович еще вернется к тренерской деятельности, — сказал Медведев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

Ранее Ротенберг заявил, что полностью сосредоточен на работе в детско-юношеском хоккее.

2 июня СКА объявил об отставке Ротенберга, который возглавлял команду с 2022 года. После увольнения 44-летнего специалиста новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов, который ранее работал в «Торпедо».