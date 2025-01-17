Медведев: «Кредит доверия к Ротенбергу есть»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о кредите доверия к главному тренеру Роману Ротенбергу.

— Разговор я перенес на сегодня и с тренерским штабом, и с лидерами команды, — приводит слова Медведева сайт matchtv.ru. — Ясно, что результат неудовлетворительный. Я не припоминаю, когда СКА за два месяца до конца регулярного сезона находился так низко. Внутреннюю кухню мы будем раскрывать в конце сезона, сейчас же команда будет делать всё необходимое, чтобы исправить ситуацию.

— Кредит доверия у Романа Ротенберга есть? До конца сезона он доработает?

— Пока тренер на своем месте — это означает, что кредит доверия к нему есть. Когда его на этом месте нет — значит, кредит доверия исчерпан. Именно так это работает.

16 января СКА уступил «Северстали» (4:7) в матче FONBET чемпионата КХЛ и потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».