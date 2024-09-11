Медведев: «Это не секрет, что мы ищем в СКА талантливого защитника»

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, на какую позицию в клубе ищут усиление.

— СКА в этом сезоне традиционно провел шумную трансферную кампанию. Как вы ее оцените? Кого из новичков можно еще ожидать?

— Это не секрет, что мы ищем талантливого защитника, который может усилить игру в обороне и в атаке. Но кто это будет, я не могу сказать, — сказал Медведев журналистам.

СКА на выезде потерпел поражение от «Локомотива» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 0:2. Команда Романа Ротенберга набрал 3 очка и опустилась на 6-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции.