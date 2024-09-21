«Медовое побоище» и легенда «ярославского бронепоезда»: роад-шоу «Внутри КХЛ» от Fonteam расскажет историю «Локомотива» и ключевых команд лиги
21 сентября передвижная выставка «Внутри КХЛ» откроет двери для ярославцев. До и после матча «Локомотив» — «Салават Юлаев», который пройдет под вывеской «Медовое побоище», болельщики смогут познакомиться с историей местного клуба и команд КХЛ. Гостей ожидает архив редких фотографий, коллекция атрибутики, хроника и легенды, отражающие ход событий лиги с 2008 года.
Выставочным залом станет грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчей; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми и сердце экспозиции — Кубок Гагарина.
У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат и AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память.
Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждет встреча с мастером спорта и заслуженным игроком «ярославского бронепоезда» Ильей Гороховым и центральным нападающим нынешнего состава «Локомотива» Денисом Алексеевым.
В рамках «Медового побоища» болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше атрибутики, автограф-сессии с Hockey Brothers и других активностях от официального партнера клубов — компании FONBET.
Финал роад-шоу состоится 30 сентября в Омске.
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