Майоров считает, что «Авангард» может остаться без плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что «Авангард» может остаться без плей-офф в нынешнем сезоне.

«Чтобы рассуждать об «Авангарде» и его проблемах, нужно находиться внутри коллектива. Или по крайней мере общаться с руководством. У меня такой возможности нет, поэтому не могу сказать что-то конкретное. Единственное — очень удивлен, что с «Авангардом» происходит что-то, не позволяющее ему показывать другие результаты. В теперешней ситуации вполне могу представить, что команда останется без плей-офф. Другое дело, что впереди еще немало матчей, их достаточно, чтобы изменить ситуацию», — сказал Майоров «ВсеПроСпорт».

После 26 игр в Восточной конференции омский клуб имеет в своем активе 22 очка и занимает десятую строчку турнирной таблицы.