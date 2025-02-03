Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:18

Майоров рассказал, что в ФХР обеспокоены вопросом календаря КХЛ

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал, что нынешний календарь FONBET чемпионата КХЛ будет вредить сборным России после их допуска на международные турниры.

«Когда нас вернут на международные соревнования, то я не знаю, как это будет решаться. Если оставить все как есть, то это будет жуткий удар по нашим сборным. Мы тогда окажемся в одной ситуации с НХЛ. Но надо помнить, что сборная Канады на чемпионатах мира состоит из игроков НХЛ, чьи клубы уже закончили сезон. А НХЛ собирает лучших по всему миру. А нам, что, предложат собирать команду из тех игроков, кто уже вылетел?

Я знаю, что в федерации есть обеспокоенность по этому вопросу. Думаю, что будут вносить коррективы в календарь. Если нас вернут, то куда денут перерывы на этапы Евротура?» -приводит слова Майорова ТАСС.

В нынешнем сезоне каждая команда КХЛ проведет рекордное количество матчей — 68. Это связано с неучастием сборных России и Белоруссии в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
Борис Майоров
Читайте также
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ
Истребители ВКС России сбили самолет Су-27 ВСУ
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Россиян предупредили о возможной несовместимости новых Samsung с российским рынком
Популярное видео
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фукале, Чистяков, Гусев и Демидов признаны лучшими игроками 21-й недели чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Северсталь 52 33 19 67
3 Динамо М 51 31 20 66
4 ЦСКА 50 29 21 66
5 Спартак 50 29 21 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 49 26 23 59
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 51 22 29 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Автомобилист 50 31 19 68
3 Ак Барс 50 33 17 68
4 Сал. Юлаев 50 32 18 67
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 51 27 24 57
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 49 18 31 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
12.02
3.02 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости