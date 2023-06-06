Майоров ответил на обвинения Шемберга в адрес КХЛ о разрушении европейского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров ответил на обвинения со стороны бывшего пресс-секретаря Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимона Шемберга в адрес Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Господин Шимон Шемберг глубоко заблуждается. Каким образом КХЛ виновата в том, что европейские клубы, которые сами приняли решение покинуть лигу, испытывают финансовые проблемы? Они входили в нашу лигу на добровольной основе, всех все устраивало. Мы их с радостью приняли. Также их никто насильно не удерживал. Захотели уйти — ушли. Так что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Просто сейчас вошло в моду во всех бедах винить Россию. Пусть для начала наши европейские коллеги обратят внимание на те хоккейные лиги в своих странах, которые не на виду. Мне кажется, там найдется куда больше проблем», — приводит слова Майорова RT.

КХЛ была основана в 2008 году. В лиге выступали клубы из Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Латвии, Казахстана и Белоруссии.

Ранее экс-пресс-секретарь ИИХФ Шемберг обвинил КХЛ в разрушении европейского хоккея.