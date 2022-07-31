Майоров отреагировал на обмен защитника «Спартака» Никишина на девять игроков СКА

Вице-президент ФХР Борис Майоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал обмен между «Спартаком» и СКА. За защитника Александра Никишина красно-белые получил девять хоккеистов армейцев.

«В этом случае есть какие-то стратегические соображения. Не исключен вариант, что «Спартак» руководствовался стратегическими интересами, когда менял Никишина на игроков, которые мало кому известны на высоком уровне. Не исключен вариант, что «Спартак» в будущем ждет отдачи от этих игроков и видит в них перспективу. Ну а с учетом того, что сейчас заполучить иностранцев из Европы практически невозможно, может этот шаг и оправдан», — сказал Майоров корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В обмен на Никишина красно-белые получили защитника Никиту Седова и нападающих Федора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Также СКА передал «Спартаку» права на форвардов Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова.