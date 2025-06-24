Майоров не считает снятие «Витязя» с чемпионата потерей для КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление КХЛ о том, что «Витязь» не выступит в сезоне-2025/26.

«Я не считаю, что это потеря для КХЛ. Хотя сам факт очень прискорбный. Очень! Нужно ли заменять «Витязь» другим клубом? Даже не знаю. Я не вижу подходящих кандидатов на это место. Просто не вижу», — сказал Майоров «СЭ».

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.