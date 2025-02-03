Майоров назвал «Спартак» под руководством Жамнова управляемой командой

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил работу Алексея Жамнова на посту главного тренера «Спартака».

«Жамнов сейчас накапливает опыт, он, по существу, второй год работает главным тренером, и это мало для того, чтобы говорить, что он состоявшийся тренер. Очевидно, что он очень быстро впитывает все эти нюансы, у него команда абсолютно управляема», — цитирует Майорова ТАСС.

Жамнов возглавил «Спартак» 14 марта 2023 года. В минувшем сезоне команда под руководством 54-летнего специалиста вышла во второй раунд плей-офф, где уступила будущему обладателю Кубка Гагарина «Металлургу».

В нынешнем сезоне «Спартак» провел 50 матчей, набрал 65 очков и занимает 5-е место в Западной конференции.