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Майоров назвал неожиданной победу «Спартака» над «Торпедо»: «Затрудняюсь сказать, когда такое было в последний раз в отечественном хоккее»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Спартака» над «Торпедо» (7:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Могу сказать, что это абсолютно неожиданный результат, потому что «Спартак» проигрывал 0:4 к середине второго периода. С одной стороны, вроде, никаких шансов отыграться не было, с другой — в двух первых периодах никакого преимущества у «Торпедо» не было. Думаю, что встречались две равные команды, возможно, нижегородцы немножко поверили в то, что получится довести игру до победы. Может быть, «Спартак» окрылила первая заброшенная шайба. Но факт остается фактом — отыграться с 0:4 и победить 7:4... Затрудняюсь сказать, когда такое было последний раз в отечественном хоккее», — сказал Майоров «СЭ».

«Спартак» (70 очков) после 54 матчей поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (62) идет восьмым на «Западе» после 56 игр.

(Александр Абустин)

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ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Борис Майоров
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Салават Юлаев 6 4 2 9
3 Нефтехимик 7 4 3 9
4 Ак Барс 7 4 3 9
5 Барыс 6 4 2 8
6 Автомобилист 6 2 4 6
7 Авангард 6 3 3 6
8 Амур 5 2 3 5
9 Адмирал 6 2 4 5
10 Сибирь 7 2 5 5
11 Трактор 6 2 4 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 6 1 12
2 Спартак 7 5 2 10
3 СКА 6 5 1 10
4 Торпедо НН 6 4 2 8
5 Динамо М 7 4 3 8
6 Динамо Мн 6 2 4 7
7 ЦСКА 6 3 3 6
8 Лада 6 1 5 4
9 Шанхай Дрэгонс 4 2 2 4
10 Северсталь 6 1 5 3
11 Сочи 6 1 5 2
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20.09 14:00 Трактор – Авангард 2 : 1
20.09 14:30 Металлург Мг – Нефтехимик 6 : 2
20.09 14:30 Салават Юлаев – Спартак 3 : 1
20.09 17:00 Сочи – Сибирь 1 : 5
20.09 17:00 Локомотив – Барыс 0 : 5
20.09 17:10 Динамо Мн – Автомобилист 5 : 3
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