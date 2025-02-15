Майоров назвал неожиданной победу «Спартака» над «Торпедо»: «Затрудняюсь сказать, когда такое было в последний раз в отечественном хоккее»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился с «СЭ» впечатлениями от победы «Спартака» над «Торпедо» (7:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Могу сказать, что это абсолютно неожиданный результат, потому что «Спартак» проигрывал 0:4 к середине второго периода. С одной стороны, вроде, никаких шансов отыграться не было, с другой — в двух первых периодах никакого преимущества у «Торпедо» не было. Думаю, что встречались две равные команды, возможно, нижегородцы немножко поверили в то, что получится довести игру до победы. Может быть, «Спартак» окрылила первая заброшенная шайба. Но факт остается фактом — отыграться с 0:4 и победить 7:4... Затрудняюсь сказать, когда такое было последний раз в отечественном хоккее», — сказал Майоров «СЭ».

«Спартак» (70 очков) после 54 матчей поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (62) идет восьмым на «Западе» после 56 игр.

(Александр Абустин)