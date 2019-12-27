Защитник Мэтью Майоне подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает Twitter КХЛ. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

С начала нынешнего сезона Майоне выступал за «Куньлунь», но после 16 матчей контракт с 29-летним канадцем был расторгнут. 13 декабря минское «Динамо» заключило с защитником пробный контракт. За белорусский клуб Майоне провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. «Зубры» не стали подписывать полноценный контракт с игроком.