КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Майоне подписал контракт с рижским «Динамо»

21:32
Теги:

Защитник Мэтью Майоне подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает Twitter КХЛ. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

С начала нынешнего сезона Майоне выступал за «Куньлунь», но после 16 матчей контракт с 29-летним канадцем был расторгнут. 13 декабря минское «Динамо» заключило с защитником пробный контракт. За белорусский клуб Майоне провел три матча, в которых не отметился результативными действиями. «Зубры» не стали подписывать полноценный контракт с игроком.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир